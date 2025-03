Castração gratuita em Franca deve beneficiar 10 mil pets

O programa de castração de animais de Franca deve atingir pelo menos 10 mil animais em 2025. Disponibilizado de forma gratuita, o serviço de castração de cães e gatos, tanto machos quanto fêmeas, é voltado para tutores residentes no município. A iniciativa faz parte da política de bem-estar animal, com foco na posse responsável e no controle populacional.

A orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é que os animais estejam em boas condições de saúde. No caso de fêmeas, não podem estar no cio, prenhas ou amamentando no dia da cirurgia.

Para se obter a ficha de castração, deve-se fazer o cadastro no Canil Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10h30 e das 12 às 16h, na rua José Gianesela, 415, City Petrópolis. O responsável pelo animal deve ter pelo menos 21 anos e estar munido dos seguintes documentos (original e cópias):