Motorista avança sinal de Pare e bate em motociclista no Tropical

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na manhã desta sexta-feira, 14, no cruzamento das ruas Lizete Coelho Lourenço e Coronel José Reginaldo de Sousa, no Jardim Tropical, na região Norte de Franca.

Segundo testemunhas, o motorista trabalha em uma vidraçaria próxima ao local do acidente e dirigia uma Volkswagen Saveiro Robust. Ele estava na rua Lizete Coelho Lourenço e desrespeitou o sinal de parada obrigatória, avançando com o carro sem perceber a aproximação da moto. O motociclista, que seguia pela via preferencial, na rua Coronel José Reginaldo de Sousa, não teve tempo de reagir e foi atingido pelo carro.

A vítima foi derrubada pelo impacto e permaneceu no chão até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).