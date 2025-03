Banheiro masculino do terminal está interditado por vandalismo

Usuários do transporte público em Franca denunciam que o banheiro público masculino do terminal de ônibus "Ayrton Senna", no centro de cidade, está interditado desde o fim da semana passada. Na tarde dessa quinta-feira, 13, a reportagem do GCN/Sampi esteve no local e foi informada por motoristas de que o vandalismo teria sido a causa da interdição do banheiro, que estava isolado com faixas e com as portas fechadas.

No entanto, não houve consenso entre os ocupantes da área sobre quem seria o responsável pelos danos. Inicialmente, a informação indicava que o estrago teria sido causado por jovens estudantes que frequentam o terminal, mas essa versão foi desmentida pela Empresa São José, respoonsável pela administração do local..

No entanto, um dos responsáveis pelo local, que preferiu não ser idêntificado, informou que todos os vasos sanitários e mictórios foram entupiudos com rolos de papel higiênico.