Franca Basquete vence o Quimsa e vai ao Final Four da BCLA

O Franca aguarda a finalização desta fase para saber as datas e os adversários do Final Four. A Fiba (Federação Internacional de Basquetebol) deve anunciar o calendário nas próximas horas. O campeão da BCLA garante uma vaga no Mundial de Clubes deste ano.

O Franca Basquete começou o jogo com uma forte marcação, com as duas equipes se alternando no placar. Os comandados de Helinho Garcia venceram o primeiro período por 19 a 16. O Quimsa reagiu no segundo quarto, vencendo por 28 a 19. Intervalo da partida: Franca 38 x 44 Quimsa.

Os donos da casa dominaram o terceiro período. Com destaque para o ala-armador Georginho, a equipe venceu por 27 a 7. Franca administrou a vantagem de 14 pontos conquistada e, mesmo com a derrota no último quarto, por 22 a 19, os brasileiros venceram a partida. Placar final: Franca 84 x 73 Quimsa.

Georginho foi o cestinha da partida, com 24 pontos. David Jackson também contribuiu com 19 pontos. O destaque do Quimsa foi Robinson, com 26 pontos.