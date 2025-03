Casa pega fogo no Ângela Rosa; ninguém ficou ferido

Uma oficina de móveis nos fundos de uma casa pegou fogo na tarde desta quarta-feira, 13, na rua Manif Eliar Pedro, no Jardim Ângela Rosa, em Franca . O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e foi o segundo caso registrado na cidade no mesmo dia.

De acordo com os bombeiros, as chamas começaram nos fundos do imóvel, onde funcionava a oficina. No momento do incêndio, não havia ninguém na residência.

O proprietário, que trabalha com conserto de móveis e fogões, havia saído, e a suspeita é de que um curto-circuito tenha ocorrido.

As chamas destruíram totalmente a oficina, mas não atingiram a parte da casa onde a família mora.