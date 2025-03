Motociclista e passageira ficam feridos após batida com carro

O motociclista, que seguia na via preferencial, não conseguiu desviar e bateu contra o carro. Com o impacto, os dois ocupantes da moto foram arremessados ao solo.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um carro cruzou a via sem respeitar a sinalização de Pare.

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 13, após se envolverem em um acidente na avenida Dom Pedro, no Parque Moema, em Franca .

O piloto sofreu fratura na clavícula, enquanto a passageira teve ferimentos leves. Ambos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi levado à Santa Casa de Franca, enquanto ela foi para o Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz".

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas. A moto, por estar sem placa, foi recolhida ao pátio municipal.