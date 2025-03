Homem é atropelado por moto na Presidente Vargas; ASSISTA

Com o impacto, tanto o pedestre quanto a motociclista foram arremessados ao solo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro às vítimas, que foram levadas para hospitais da cidade. O estado de saúde delas não foi informado.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o pedestre iniciou a travessia da avenida. Quando ele chegou ao meio da via, foi atingido por uma moto que seguia no sentido centro-bairro.

Um pedestre e uma motociclista ficaram feridos na manhã desta quinta-feira, 13, após um atropelamento na avenida Presidente Vargas, no bairro Cidade Nova, em Franca . O acidente aconteceu por volta das 8h e foi registrado por uma câmera de segurança.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.