Dupla é presa com arma após tentar fugir da PM em Franca

Dois homens foram presos após tentarem fugir da Polícia Militar durante uma abordagem na madrugada desta quinta-feira, 13, na avenida Hélio Palermo, em Franca.

Segundo a corporação, a equipe estava em patrulhamento quando avistou o veículo com os suspeitos. Os militares decidiram fazer a abordagem.

O passageiro demonstrou nervosismo ao notar a viatura e colocou a mão na cintura, onde carregava uma pochete. A equipe deu sinal de parada, mas os suspeitos não obedeceram, iniciando uma breve perseguição que terminou em frente a um posto de combustíveis.

Ainda segundo a Polícia Militar, durante a revista, os policiais encontraram na pochete do passageiro uma arma garrucha calibre .22 com duas munições intactas, dinheiro e um taser portátil. Com o condutor da moto, havia uma grande porção de maconha e mais dinheiro.

A dupla foi levada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi presa por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A motocicleta foi recolhida por falta de licenciamento, e os dois homens foram levados para a Cadeia do Jardim Guanabara.