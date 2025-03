Servidores e prefeitura discutem reajuste salarial: ‘esperança'

Após os servidores públicos municipais rejeitarem a primeira proposta da Prefeitura de Franca, que ofereceu 0% de aumento real, o Executivo reúne-se com o Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região) nesta quinta-feira, 13, para dar continuidade às negociações salariais de 2025. O encontro ocorrerá no Cefap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional), no bairro Cidade Nova.

Na primeira reunião, em 27 de fevereiro, a prefeitura propôs repor apenas a inflação acumulada de fevereiro de 2024 a março de 2025, sem conceder aumento real. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) foi divulgado na quarta-feira, 12, e ficou em 4,87%.

A administração municipal ofertou 5% de aumento no vale-alimentação, passando dos atuais R$ 986 para R$ 1.036, e no abono escolar, de R$ 367,65 para R$ 385. Também foi mantido o direito de cada servidor ter até seis faltas abonadas por ano, mas a proposta de criar um cartão-refeição de R$ 20 por dia trabalhado foi negada.