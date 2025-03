Franca sedia workshop gratuito no Dia Mundial do Sono

O Dia Mundial do Sono (World Sleep Day) será celebrado nesta sexta-feira, 14. A iniciativa global ocorre em 79 países e tem o objetivo de conscientizar a população sobre os distúrbios do sono e seu impacto na saúde e bem-estar. Franca se junta ao evento global organizado pela World Sleep Society, com destaque para a realização de um workshop gratuito sobre sono e saúde.

“O sono de qualidade não é um luxo, mas uma necessidade biológica essencial, assim como a alimentação e o exercício físico. Precisamos trabalhar juntos para melhorar a qualidade do sono e a vida de milhares de pessoas na nossa cidade”, explica o médico neurologista Marco Aurélio Ubiali, nomeado delegado do World Sleep Day em Franca.

Estima-se que até 45% da população mundial sofra com problemas relacionados ao sono, que podem comprometer significativamente a qualidade de vida e aumentar os riscos de doenças.