Dupla de 17 anos é apreendida por furto e tráfico de drogas

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos na noite dessa quarta-feira, 12, no bairro Jardim Luiza, em Franca, por envolvimento com furto e tráfico de drogas. Com eles, a polícia encontrou porções de maconha, uma balança de precisão e uma arma de brinquedo.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de que havia pessoas armadas no local. Ao chegarem ao endereço, os agentes foram recebidos pela proprietária da residência, que negou a presença de indivíduos armados.

Com a autorização da moradora, os policiais entraram na casa e encontraram o neto dela no quarto junto com um amigo, ambos de 17 anos. Durante a vistoria no cômodo, foram localizados sobre a cama uma arma de brinquedo, uma porção de maconha e uma balança de precisão. Além disso, três celulares estavam sobre a cômoda e, no guarda-roupas, uma mochila contendo um frasco de perfume.