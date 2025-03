Delegada da DDM de Franca promove oficina sobre a saúde da mulher

A delegada responsável pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca, Juliana Paiva, promoveu uma oficina na tarde desta quarta-feira, 12, sobre "Protagonistas da Vida Real: Mulheres que Fazem a Diferença". O evento foi realizado no Sesc, na avenida Ismael Alonso y Alonso.

O objetivo da oficina foi levantar reflexões sobre o cuidado com a saúde psíquica da mulher, emocional, do trabalho e das atividades domésticas, com a necessidade de conciliar com as outras demandas da vida.

“Foi uma tarde de descontração, dinâmicas, bate-papo comigo, que estou à frente da Delegacia da Mulher de Franca e Batatais. Tivemos sorteios de brindes e, depois da sessão de filmes, que foi um momento de relaxamento, tomamos um café da tarde”, concluiu a delegada.