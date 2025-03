Com tumor na região da garganta, menina de 13 anos busca ajuda

Uma menina de 13 anos, Maria Luiza Lima Santos, de Franca, foi diagnosticada com um tumor entre a mandíbula e a garganta no último mês e está realizando uma vaquinha on-line para custear os exames para o tratamento do caso. Segundo a família, o relato é que os exames pelo SUS (Sistema Único de Saúde) demorariam muito e o caso precisa de atenção o quanto antes.

A mãe, Lucimara Pereira Lima Santos, salgadeira de 33 anos, conta que a filha teria começado a se queixar de uma surdez e uma sensação de inchaço. Segundo a menina, não chegava a doer, mas causava um incômodo. Ela teria ido ao Pronto-socorro Municipal "Doutor Álvaro Azzuz", onde o ouvido foi examinado e estava limpo, sendo liberada da consulta.

O diagnóstico veio a partir de uma consulta periódica com o dentista, onde foi pedido um raio-X computadorizado para averiguar a remoção do aparelho dental que a menina utiliza.