Ônibus prensa carro contra guard-rail ao fazer curva em Franca

No momento do acidente, havia apenas um passageiro dentro do ônibus, que vinha do Rio de Janeiro e se dirigia ao terminal rodoviário de Franca. Sem ferimentos, ele desceu do veículo e seguiu a pé até seu destino, que ficava nas proximidades.

O motorista do ônibus, Ricardo César Messias, de 53 anos, saiu ileso do incidente. Segundo ele, o veículo de grande porte exigia uma abertura maior para realizar a curva em frente à concessionária Renault. Ele afirma ter sinalizado corretamente sua manobra, tanto com a seta ligada quanto com o braço para fora da janela, alertando os outros motoristas.

Já o condutor do Corsa, o dentista Bruno Capareli, de 21 anos, relata que trafegava corretamente em sua faixa, à esquerda do ônibus, e não percebeu qualquer sinalização do motorista do coletivo. “Foi um susto imenso! No momento do impacto, só conseguia pensar que seria esmagado”, declarou Bruno. Ele seguia para ajudar um amigo que estava sem gasolina nas proximidades quando o acidente ocorreu.

Nenhum dos motoristas assumiu total responsabilidade pelo ocorrido, mas ambos afirmaram que aguardariam o retorno da companhia de ônibus para tentar um acordo. A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência, e os condutores trocaram contatos para o devido registro do caso.

Após o acidente, Ricardo foi o primeiro a deixar o local e seguiu viagem. Bruno, por sua vez, contou com o auxílio de amigos que chegaram rapidamente para ajudá-lo a trocar os pneus do carro, que ficaram bastante danificados com o impacto.