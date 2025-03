Cabeça d’água é flagrada na cachoeira Canoas, em Franca

Um fenômeno natural conhecido como cabeça d’água foi flagrado nessa quarta-feira, 12, na Cachoeira Canoas, em Franca, após uma chuva intensa de cerca de 30 minutos durante a tarde.

O registro foi feito pelo sitiante Carlos Henrique, de 40 anos, que estava em sua propriedade no momento do ocorrido. Ele gravou um vídeo mostrando o aumento repentino do volume de água e alertou sobre os riscos para banhistas que frequentam cachoeiras, especialmente quando esse tipo de fenômeno acontece de forma inesperada.

A cachoeira Canoas está localizada no km 14 da rodovia João Traficante, que liga Franca à cidade mineira de Ibiraci. O local faz parte de um curso d’água que nasce em território mineiro e, em alguns trechos, permite o acesso de banhistas. No entanto, há áreas fechadas pelos proprietários das terras particulares por onde o rio passa.

O fenômeno cabeça d’água ocorre quando chuvas intensas na cabeceira de um rio provocam um aumento súbito no volume de água, formando uma enxurrada violenta. Esse evento pode ser extremamente perigoso, pois surpreende banhistas e aumenta o risco de afogamentos.

A cachoeira Canoas está situada dentro de uma APP (Área de Preservação Permanente).