Helinho quer defesa forte contra o Quimsa nesta quinta-feira

Sesi Franca e Quimsa voltam a se enfrentar na noite desta quinta-feira, 13, às 20h40, no ginásio Pedrocão, em Franca, pelas quartas de final da Champions League Américas. O playoff melhor de três confrontos aponta uma vitória para cada lado e quem vencer avança ao Final Four da BCLA.

Na quarta-feira, 12, o Franca perdeu em casa para o time argentino por 88 a 78. O técnico Helinho Garcia espera uma marcação mais forte para buscar a vaga. “Nós estivemos defensivamente muito abaixo do que apresentamos na quadra do Quimsa. Quando a gente não tem uma defesa consistente, a gente vai para o ataque com peso muito maior, com a responsabilidade muito maior”, disse.

No primeiro jogo da série, disputado na Argentina, a equipe brasileira tomou apenas 69 pontos, com transição rápida para o ataque. Helinho espera repetir o desempenho da partida fora de casa. “Uma coisa vai completando a outra: nós temos que ter uma boa defesa para sair forte no contra-ataque, para ter a confiança ofensiva e, a partir disso, buscar a vitória”.