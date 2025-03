Menina de 13 anos precisa de doações de sangue em Franca

Nessa quarta-feira, 12, Rebecca precisou ser levada novamente ao hospital, pois o quadro se agravou. Após exames, os médicos diagnosticaram uma infecção generalizada e levantaram a suspeita de leucemia. Diante da gravidade da situação, a menina foi internada na Santa Casa de Franca em estado grave e precisa, com urgência, de transfusões de sangue.

Uma família de Franca vive momentos de desespero após o diagnóstico grave da jovem Rebecca Cristina Otoni Carlos, de apenas 13 anos. A adolescente, que na última semana começou a sentir fortes dores de cabeça e na garganta, foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu medicação. No entanto, as dores não cessaram.

Para ajudar, os interessados devem procurar o Hemocentro de Franca, localizado na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé. Basta apenas informar o nome de Rebecca Cristina e realizar a doação, independentemente do tipo sanguíneo.

Quem pode doar

Veja os requisitos básicos para doar sangue: