Franca perde para o Quimsa, e a vaga será decidida nesta quinta

O Sesi Franca Basquete perdeu para o Quimsa (ARG), por 88 a 78, na noite desta quarta-feira, 12, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela segunda partida das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Américas).

A série melhor de três jogos está empatada, com uma vitória para cada time. As duas equipes voltam à quadra nesta quinta-feira, 13, às 20h40, novamente no Pedrocão, para decidir quem avança ao Final Four da BCLA.

O jogo começou com forte marcação das duas equipes, principalmente pelo lado argentino, que venceu o primeiro período por 23 a 17.