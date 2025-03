Transporte: prefeitura apresenta estudo com subsídio de R$ 22 mi

A Prefeitura de Franca realizou, na noite desta quarta-feira, 12, uma audiência pública para apresentar os resultados do estudo sobre o transporte público da cidade. O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença de usuários, autoridades e técnicos da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos), empresa responsável pela realização do levantamento.

Uma minuta do edital (com explicações técnicas do estudo) será publicado em 2 de abril. Cerca de dez usuários do transporte público compareceram à discussão.

Entre os principais pontos abordados, destacam-se a redução da tarifa, o aumento da frota e a ampliação da oferta de horários, principalmente nos períodos noturno e nos fins de semana.

Nova tarifa: redução e subsídio municipal