Motoqueiro fica ferido após batida em cruzamento; VEJA

Um motociclista de 59 anos ficou ferido no início da noite desta quarta-feira, 12, após se envolver em um acidente com um carro no cruzamento da avenida Dom Pedro com a rua Carlos Vergani, no Parque Moema, em Franca.

Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o momento da batida.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro atravessa o cruzamento e é atingido pela moto, que tinha preferência.