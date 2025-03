'Legislativo agiu com responsabilidade', diz prefeito de Cristais

A votação foi durante a sessão desta terça-feira, 11. “Acredito que o Legislativo agiu com muita responsabilidade. Isso nos dá a oportunidade de continuarmos esclarecendo as dúvidas dos vereadores e também da população em relação a essa denuncia”.

O prefeito de Cristais Paulista , Elson Gomes (MDB), disse nessa quarta-feira, 12, que a Câmara Municipal agiu com responsabilidade ao rejeitar a denúncia da ex-secretária de Educação do município Tamara Raiz, exonerada do cargo no dia 21 de fevereiro.

Elson Gomes destacou que, após a denúncia apresentada no último dia 25, ele e sua equipe se reuniram com os vereadores e apresentaram documentação sobre o uso dos recursos. “Deste então, eu e minha equipe sentamos com os vereadores, esclarecemos, mostramos documentos que comprovam que não houve irregularidades nas transferências feitas para os pagamentos de FGTS, INSS e consignações que são pagos com o Fundeb”.

O prefeito continuou. “Nós estamos à disposição para continuar esclarecendo para todos os órgãos competentes, para a população que tiver interesse. Todas as movimentações financeiras foram para cumprir com nossas obrigações no dia a dia”.