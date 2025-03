Detentos de Franca têm aulas de redação e se destacam no Encceja

A Penitenciária de Franca está implementando um novo projeto entre os reeducandos do sistema prisional. Se trata do programa Redação Nota 1.000, que tem como objetivo preparar os internos para provas como o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), além de estimular a melhora da escrita, da fala e o desenvolvimento do pensamento crítico.

A ideia partiu da policial penal Gislaine de Oliveira, formada em Letras e atuante no setor de Trabalho e Educação da penitenciária.

A oficina de redação contou com a participação de 19 estudantes do Ensino Médio. A primeira fase de capacitação teve início em junho de 2024, com encontros voltados à leitura e escrita, realizados na ala escolar da unidade prisional.