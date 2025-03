Pedro Severino segue em estado grave e passa por traqueostomia

Um novo boletim médico sobre o estado de Pedro Henrique Severino, de 19 anos, foi divulgado nesta quarta-feira, 12. O jogador está internado em estado grave no Hospital Unimed de Ribeirão Preto desde o dia 6 de março, após um acidente entre o carro em que estava e um caminhão. O acidente aconteceu na estrada para Atibaia (SP), onde ele se apresentaria no centro de treinamento do Red Bull Bragantino.

A atualização confirma que Pedro segue com quadro neurológico grave, necessitando de sedação e medidas clínicas de proteção cerebral. Ainda consta que o jovem foi submetido a traqueostomia sem intercorrências, procedimento necessário para dar sequência aos cuidados com o paciente.