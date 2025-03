Mãe luta para conseguir dieta alimentar para filho especial

Anthony teve meningite bacteriana quando tinha apenas 1 mês de idade, o que resultou em sequelas que causaram paralisia cerebral. Além dele, Eduarda tem mais duas filhas que frequentam a creche durante o dia, já que ela fica à disposição do filho.

Uma mãe está em busca de ajuda para garantir o alimento especial de seu filho, em Franca . De acordo com Eduarda Oliveira França, mãe de Anthony, de 6 anos, cada lata do suplemento alimentar que ele consome pode chegar a custar até a R$ 86,80. No entanto, como ele se alimenta exclusivamente por sonda e depende unicamente desse suplemento, precisa de uma lata por dia. Caso tivesse que arcar com o custo integral, o valor mensal das latas necessárias para sua alimentação poderia chegar a R$ 2.256,80.

"Como mãe atípica, me sinto indignada e triste ao ver que meu filho pode ficar sem a dieta que é a única forma dele se alimentar. Já é extremamente difícil lidar com o fato de que o Anthony não poder se alimentar pela boca, e essa realidade me faz sentir desamparada", revela Eduarda.

"Ele já enfrenta tantas dificuldades, e, além de tudo, temos os desafios do dia a dia. Não saber quando ele poderá contar com essa dieta essencial me parte o coração", desabafou.

Segundo ela, o garoto está abaixo do peso. “Ele não tem condição de ficar sem essa dieta. Ele está muito magro e, mesmo com a dieta, já é bem difícil ganhar peso. Sem a dieta, então, quase impossível. E aí ele pode ficar desnutrido, e esse é o meu maior medo, sabe?”, concluiu.