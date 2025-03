Homem furta mala de caminhonete durante o dia em Franca

Um criminoso foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma mala na caçamba de uma caminhonete estacionada na rua Álvaro Abranches, no bairro Cidade Nova, em Franca. O caso aconteceu no domingo, dia 9.

O suspeito analisou o movimento ao redor antes da ação. Primeiro, ele se aproximou da traseira de um carro branco, mexeu e se afastou. Em seguida, foi até uma caminhonete, examinou a caçamba e recuou novamente.

Pouco depois, o criminoso pegou um saco de lixo preto em uma lixeira próxima e retornou à caminhonete. Ele forçou a lona da caçamba até conseguir abri-la, retirou uma mala com os pertences da vítima e a escondeu dentro do saco preto. Para despistar, fechou a lona, permaneceu segundos na calçada disfarçando e ainda retornou ao carro branco antes de fugir com a mala.

O crime ocorreu à luz do dia. As imagens do furto foram encaminhadas para investigação e identificação do suspeito.