Onde está Geni? Mulher está desaparecida há 25 dias em Franca

Essa negativa, segundo ela, tem dificultado o avanço das investigações e aumentado a angústia da família. Além disso, a Polícia Civil informou que, até o momento, não possui pistas concretas sobre o paradeiro de Geni.

A Prefeitura de Franca foi procurada para explicar os motivos de não libeirar as imagens para a família, entretanto não se manifestou até a publicação desta reportagem.

O caso

Geni mudou-se de Ribeirão Preto para Franca em novembro de 2024 e estava hospedada em uma pousada no centro da cidade. No dia 16 de fevereiro, após passar três dias reclusa em seu quarto, foi encontrada pelos funcionários da pousada no banheiro, sem reação, segurando uma Bíblia e com um véu na cabeça.