Mês da Mulher: Apae realiza palestras e homenagens especiais

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca começou março com homenagens às mulheres, em comemoração ao Mês da Mulher, devido ao Dia Internacional, celebrado no dia 8. A programação começou na última quinta-feira, 6, e seguiu nesta semana.

A psicóloga Jéssica Marchal apresentou, dia 6, a palestra “Para todas as mulheres e meninas: Direitos, igualdade e empoderamento”, promovendo uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. Além disso, o dia também contou com uma apresentação musical no Jardim Sensorial da Apae.

As mulheres foram presenteadas com espelhos de bolsa estampados com a mensagem “Que as mulheres sejam celebradas todos os dias", além de rosas confeccionadas pelos próprios atendidos da instituição.