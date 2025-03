Homem tenta furtar árvore na Vila Santos Dumont; ASSISTA

Um homem tentou furtar um pinheiro no último domingo, 9, em frente a uma casa na rua Voluntário Adriano Cintra, na Vila Santos Dumont, na região Oeste de Franca. A falta de força do ladrão impediu a retirada da árvore e a concretização do crime.

O proprietário relatou que o pinheiro está na porta de sua casa há algum tempo e que nunca passou por problemas como esse no bairro. "Nunca tinha visto isso; estão tentando roubar até árvore agora. Nunca tive problemas aqui no bairro, mas ultimamente está muito complicado aqui", relata a vítima, indignada com a situação.

Após a tentativa de furto, a vítima resolveu retirar o pinheiro da porta de sua casa e replantá-lo em local mais seguro.