Acif orienta lojistas para vendas do Dia do Consumidor

É comemorado, no dia 15 de março, o Dia do Consumidor, data que tem como objetivo valorizar os direitos dos consumidores e promover um comércio mais transparente e justo. Mediante a isso, a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) disponibilizou peças prontas e customizáveis, para possíveis interações sobre essa data, de forma com que os lojistas possam baixá-las gratuitamente.

Chamado de Box de Marketing, os materiais nele inclusos permitem a inclusão de logotipos e imagens de produtos promocionais, facilitando a criação de campanhas para redes sociais e pontos de venda. É uma iniciativa com assinatura da Agência Acif e inclui um e-book com estratégias para potencializar as ações da data, como explica a coordenadora de marketing da Acif, Camila de Deus.

“O e-book foi desenvolvido com uma linguagem simples e direta, trazendo dicas práticas para que os lojistas aproveitem a data tanto no ambiente digital quanto no físico. Ele apresenta sugestões de conteúdos interativos, como quizzes, enquetes e sorteios online, além de estratégias para criar experiências positivas para o cliente no ponto de venda”, destaca.