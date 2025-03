Homem é preso e diz vender drogas por dificuldades financeiras

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 11, em Pedregulho. Ele alegou que vendia entorpecentes por estar em situação de rua e enfrentar dificuldades financeiras.

De acordo com a denúncia, o tráfico era realizado de forma explícita nas ruas da cidade. Os policiais intensificaram o patrulhamento na região e localizaram um indivíduo com as características repassadas.

Durante a abordagem e revista pessoal, os agentes encontraram na roupa do homem um tubo plástico com dez pedras de crack, além de R$ 102 em notas de R$ 2, R$ 5 e R$ 20.

Ao ser interrogado, ele confessou o crime e afirmou que vendia cada pedra por R$ 10 para sobreviver. A origem dos entorpecentes não foi revelada.

O criminoso foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.