Moradores apontam mau cheiro em estação da Sabesp: 'Muito forte'

Moradores da zona norte de Franca têm se queixado constantemente de um forte mau cheiro nas proximidades da estação elevatória de esgoto da Sabesp, localizada na rua Jamil César da Silva, ao lado da rua Rosa Maria de Jesus, paralela à rodovia Cândido Portinari, no Parque do Horto. De acordo com as denúncias, o odor desagradável é sentido diariamente, independentemente do horário.

"Eu não sei como funciona lá, mas todas as vezes que passo por ali, o cheiro é insuportável. Tem dias que é mais suportável, mas tem outros que é impossível ficar. Antigamente, não tinha esse problema. Agora, de uns tempos pra cá, parece que depois que terceirizaram a Sabesp, o cheiro ficou bem mais forte. Não sei se tem alguma relação, mas é preciso investigar", afirmou Dinei Melo, motorista de aplicativo, preocupado com a situação.

Em nota ao Portal GCN/Sampi, a Sabesp afirmou que concluiu, na tarde dessa terça-feira, 11, a desobstrução da rede de esgoto do bairro Jardim Cambuí, fazendo com que a rede de coleta da região voltasse a ter o funcionamento devido. Reforçou também que o uso indevido da rede de esgoto pode acarretar em desconforto para a população.