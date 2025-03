Golpe do falso PIX: comerciante de Franca leva prejuízo de R$ 400

Uma comerciante francana foi vítima de um golpe na compra de produtos em sua loja que fica na rua Monsenhor Rosa, no centro de Franca. O crime ocorreu no dia 3 de março, mas só foi registrado o boletim de ocorrência nessa terça-feira, 11.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma pessoa entrou em contato com a loja via WhatsApp e demonstrou interesse na compra de uma garrafa personalizada, um relógio smartwatch, um fone de ouvido e uma pulseira, totalizando mais de R$ 400. A cliente enviou um suposto comprovante de pagamento via PIX, e a funcionária da loja, sem confirmar a transação no extrato bancário, liberou a retirada dos produtos.

Para buscar os itens, uma segunda pessoa foi enviada ao local. Essa pessoa, que aparentemente não era motorista de aplicativo, entregadora ou funcionária de APP de entregas, retirou os produtos e foi embora. A suspeita é que seja uma cúmplice ou a própria autora do golpe, já que o perfil do WhatsApp não tinha foto de identificação. A retirada dos produtos foi registrada por imagens da loja e anexada ao boletim.