Fábio Talarico: ponte segue interditada e sem inicio das obras

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) informou na última segunda-feira, 10, que está finalizando o projeto executivo da obra estrutural que será realizada na ponte, no km 63,3 da rodovia. A previsão é que a licitação para a contratação da obra seja publicada até o dia 31 de março, com início dos trabalhos no "menor prazo possível". O órgão prevê de quatro a seis meses para concluir as obras.

Em novembro de 2024, após a interdição, o DER-SP realizou um serviço emergencial de injeção de concreto na ponte, com o objetivo de preservar a estrutura até a execução da obra definitiva.

A interdição foi necessária após a constatação de patologias em dois pilares da ponte, decorrentes do deslocamento de um talude existente no local.

Tragédia com 12 estudantes mortos