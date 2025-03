Estrela Solidária: padaria de Franca arrecada fundos para ONG

A Padaria Estrela, em Franca, realiza neste mês a campanha Estrela Solidária, com a doação de parte do valor arrecadado com a venda de três produtos específicos da padaria para a Casa Menino Barsanulfo. A entidade oferece assistência a crianças e adolescentes na cidade. A iniciativa pretende promover uma "corrente do bem" em prol da instituição.

Os produtos são a Rosca Rainha, o Bolo da Vovó e o Pão Albanês. Segundo vídeo divulgado nas redes sociais, os produtos escolhidos para a ação estarão identificados com um selo escrito “Sabor que faz o bem”, além do nome da campanha.

“Chegou o momento de mais uma edição da nossa Estrela Solidária, agora em um novo formato! Durante todo o mês de março, parte da venda de 3 produtos Estrela será revertida para a entidade Menino Barsanulfo. Juntos, podemos fortalecer essa corrente do bem. Cada escolha conta, cada gesto faz diferença!”, publicou a padaria, em suas redes sociais.