Pandemia de covid faz 5 anos, e casos em Franca disparam

Há cinco anos, no dia 11 de março de 2020, a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarava a covid-19 como uma pandemia global. Desde então, muita coisa aconteceu e Franca, ainda em 2025, tem registros consideráveis de casos do popular coronavírus. São 2.416 pessoas diagnosticadas com a doença somente neste ano na cidade, que registrou uma disparada em fevereiro.

No último dia 26, a Secretaria Municipal da Saúde havia divulgado o número de 445 casos confirmados de covid em fevereiro deste ano, porém, o balanço divulgado na manhã dessa segunda-feira surpreende: fevereiro - que até o dia 26 contava com 445 casos - fechou o mês com 1.955 registros de coronavírus. São 1.510 registros a mais do que o último balanço. Em nota, a Secretaria afirma que o aumento pode estar relacionado à aglomeração de pessoas e às viagens realizadas no período de festas.

O número de casos registrados em fevereiro de 2025 supera o número registrado em 2024, que havia registrado 1.816 casos. Entretanto, são três mortes no segundo mês do ano passado, contra uma agora, totalizando duas na soma de 2025 - uma idosa de 76 anos, em 9 de janeiro e um idoso de 84 anos, no dia 3 de fevereiro. Ambos apresentavam comorbidades.