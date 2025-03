Ensino médio, técnico e superior em 5 anos? Saiba como

O Centro Paula Souza, em parceria com a Acif (Associação de , se reuniu, na noite do dia 26, quarta-feira, por meio da Fatec e Etec Dr. Júlio Cardoso, com pais de alunos do 1° ano do Ensino Médio-Técnico, em Franca, tendo como objetivo os colocar a par sobre o Programa AMS (Articulação da Formação Profissional Média e Superior).

O programa, que existe na cidade desde 2024, oferece a jovens estudantes a oportunidade de concluir os ensinos médio, técnico e superior com foco em administração, no período de 5 anos, além de 200 horas de vivência empresarial de forma gratuita.

O processo de formação com o AMS ocorre na seguinte ordem: nos três primeiros anos, os alunos cursam o ensino médio, juntamente ao ensino técnico e desenvolvem as 200 horas de formação profissional.