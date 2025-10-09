09 de outubro de 2025
PASSEIO SOB AS ÁGUAS

Rifaina é oásis do turismo de mergulho a 550 km do mar

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Prefeitura de Rifaina
Cânion submerso na represa de Jaguara, em Rifaina
Cânion submerso na represa de Jaguara, em Rifaina

Os passeios subaquáticos são atração para diversas pessoas em várias cidades litorâneas do Brasil e do mundo. Para muitos de cidades afastadas o que impede de fazer o passeio é á distância das praias e o valor a ser gasto para se deslocarem até lá. O município de Rifaina, a cerca de 60 km de Franca, virará atração de turismo embaixo d’água dando acessibilidade para quem quer viver a experiência e reside longe dos mares.

Conhecida como praia de água doce no interior do estado, Rifaina é ponto turístico para pessoas de diversas cidades da região. Há inúmeras modalidades de passeios por cima da água, como de lanchas, chalanas e jet-skis. Mas a diversão vai além dessas opções, há passeio também por baixo d'água.

Atrativos submersos

De acordo com a Prefeitura de Rifaina, com a construção da usina hidrelétrica de Jaguara, o represamento do rio Grande inundou casas, olarias, estruturas férreas e pontes, que podem ser observados durante os mergulhos.

"A região possui muitos cânions e oferece mergulhos para todos os níveis, onde a profundidade varia conforme o ponto de mergulho e pode alcançar os 50 metros. E encontra-se grandes formações submersas, onde em alguns momentos, passamos por grandes cardumes, resquícios da antiga cidade, cachoeiras submersas, entre outras. Como a região possui muitos pontos de mergulho, há muita coisa pra ver e conhecer, e ainda, parte dos mergulhadores realizaram mergulho noturno", diz publicação no site oficial do município.

De acordo com uma operadora de passeios em Rifaina, o melhor período para os mergulhos vai de maio a novembro, durante a estiagem, quando a água possui menos turbidez. Os valores começam a partir de cerca de R$ 300 por pessoa, com uma programação que promete diversão o dia inteiro.

Investimento

No início deste ano, o Governo de São Paulo anunciou que o Programa de Turismo Náutico destinaria R$ 50 milhões aos centros de visitação subaquáticos no Estado. São Paulo possui 99 pontos turísticos com reservatórios de água, e Rifaina está entre eles.

Os representantes das Prefeituras, da Secretaria de Turismo e Viagens realizaram visitas técnicas e coleta de dados para apresentação do estudo de viabilidade para cada um dos destinos. O trabalho envolveu mapeamento da biodiversidade local, das correntes de água e a necessidade de investimento em infraestrutura para mergulho autônomo e snorkeling (atividade aquática que consiste em flutuar na superfície da água enquanto observa a vida marinha).

