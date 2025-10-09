Rifaina é oásis do turismo de mergulho a 550 km do mar

Os passeios subaquáticos são atração para diversas pessoas em várias cidades litorâneas do Brasil e do mundo. Para muitos de cidades afastadas o que impede de fazer o passeio é á distância das praias e o valor a ser gasto para se deslocarem até lá. O município de Rifaina, a cerca de 60 km de Franca, virará atração de turismo embaixo d’água dando acessibilidade para quem quer viver a experiência e reside longe dos mares.

Conhecida como praia de água doce no interior do estado, Rifaina é ponto turístico para pessoas de diversas cidades da região. Há inúmeras modalidades de passeios por cima da água, como de lanchas, chalanas e jet-skis. Mas a diversão vai além dessas opções, há passeio também por baixo d'água.

Atrativos submersos

De acordo com a Prefeitura de Rifaina, com a construção da usina hidrelétrica de Jaguara, o represamento do rio Grande inundou casas, olarias, estruturas férreas e pontes, que podem ser observados durante os mergulhos.