A morte de três jovens em um acidente na Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, em Campinas, motivou a apresentação de um projeto de lei para ampliar a prevenção e a conscientização sobre os riscos dos rachas nas vias públicas. A proposta, protocolada pelo vereador Rubens Gás (PSB) na Câmara Municipal, prevê ações educativas, divulgação das consequências das corridas ilegais e incentivo à denúncia de comportamentos perigosos no trânsito.

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O projeto foi apresentado após a tragédia registrada em 18 de outubro, quando três jovens de 23 anos morreram depois que o carro em que estavam bateu em um ônibus do transporte coletivo, no cruzamento da Norte-Sul com a Rua Mogi Guaçu, no Cambuí. A Polícia Civil investiga a suspeita de que o automóvel estivesse participando de um racha com outro veículo momentos antes da colisão. A hipótese de corrida ilegal ainda depende da conclusão das investigações.

A proposta de Rubens Gás estabelece diretrizes para campanhas de orientação sobre os perigos das disputas de velocidade e suas consequências legais. Também prevê o estímulo à divulgação dos canais oficiais de denúncia e ações direcionadas especialmente aos jovens motoristas, com foco na direção responsável e na segurança viária. O texto ainda precisará passar pela tramitação legislativa antes de uma eventual aprovação.

Campinas já reforçou fiscalização após tragédia