A morte de três jovens em um acidente na Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, em Campinas, motivou a apresentação de um projeto de lei para ampliar a prevenção e a conscientização sobre os riscos dos rachas nas vias públicas. A proposta, protocolada pelo vereador Rubens Gás (PSB) na Câmara Municipal, prevê ações educativas, divulgação das consequências das corridas ilegais e incentivo à denúncia de comportamentos perigosos no trânsito.
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O projeto foi apresentado após a tragédia registrada em 18 de outubro, quando três jovens de 23 anos morreram depois que o carro em que estavam bateu em um ônibus do transporte coletivo, no cruzamento da Norte-Sul com a Rua Mogi Guaçu, no Cambuí. A Polícia Civil investiga a suspeita de que o automóvel estivesse participando de um racha com outro veículo momentos antes da colisão. A hipótese de corrida ilegal ainda depende da conclusão das investigações.
A proposta de Rubens Gás estabelece diretrizes para campanhas de orientação sobre os perigos das disputas de velocidade e suas consequências legais. Também prevê o estímulo à divulgação dos canais oficiais de denúncia e ações direcionadas especialmente aos jovens motoristas, com foco na direção responsável e na segurança viária. O texto ainda precisará passar pela tramitação legislativa antes de uma eventual aprovação.
Campinas já reforçou fiscalização após tragédia
Divulgação/CMC
A iniciativa do vereador se soma às medidas anunciadas pela Prefeitura de Campinas em 21 de outubro, quando foi criada a Operação Presença, voltada ao combate de rachas, manobras perigosas e excesso de velocidade. A força-tarefa reúne a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a Guarda Municipal e a Secretaria de Segurança Pública, com monitoramento de corredores viários, abordagens de motoristas e operações com bafômetro.
Os números da fiscalização mostram a dimensão do problema. Entre janeiro e meados de outubro, Campinas registrou 371,3 mil infrações por excesso de velocidade, quase 54% das 693,4 mil penalidades expedidas pela Emdec. A Guarda Municipal também contabilizou 268 ocorrências de direção perigosa, das quais 38 foram classificadas como racha. Duas dessas ocorrências foram registradas na Avenida Norte-Sul.
Ao justificar o projeto, Rubens Gás argumenta que a fiscalização, embora necessária, precisa ser acompanhada de iniciativas que ajudem a modificar o comportamento dos condutores. Para o parlamentar, a conscientização pode contribuir para reduzir a exposição de motoristas, passageiros e pedestres a situações de risco.
“Precisamos ter legislação para ampliar os esforços de prevenção, conscientização e combate às condutas que colocam vidas em perigo. Embora a fiscalização seja fundamental, medidas preventivas também são importantes para desestimular comportamentos imprudentes e evitar novas tragédias”, afirmou o vereador.
Como denunciar corridas ilegais
A população pode comunicar situações recorrentes de direção perigosa e suspeitas de rachas à Emdec, pelo telefone 118. Quando a ocorrência estiver em andamento e exigir atendimento imediato, a orientação é acionar a Guarda Municipal, pelo telefone 153.
A proposta apresentada na Câmara busca reforçar justamente o conhecimento desses canais e a participação da população na identificação de práticas que ameaçam a segurança no trânsito de Campinas.