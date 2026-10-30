30 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Esfaqueada no pescoço, mulher é socorrida e marido acaba preso

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (30), no DIC V; vítima de 44 anos foi socorrida ao Hospital Ouro Verde e não corre risco de morte.
Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (30), no DIC V; vítima de 44 anos foi socorrida ao Hospital Ouro Verde e não corre risco de morte.

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante após esfaquear a própria esposa, de 44 anos, na região do pescoço, na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro DIC V, em Campinas. A vítima foi socorrida pela Guarda Municipal e encaminhada ao Hospital Ouro Verde, onde recebeu atendimento médico. Apesar da gravidade da região atingida, a mulher não corre risco de morte, segundo as informações divulgadas pela corporação.

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A Guarda Municipal foi acionada para atender à ocorrência de violência doméstica. Durante o atendimento, uma segunda viatura da corporação ficou responsável pelo socorro da vítima, realizando o transporte até a unidade hospitalar. A mulher passou por avaliação e cuidados da equipe médica e, conforme as informações disponíveis, apresenta quadro de saúde estável.

O suspeito foi detido pelos guardas municipais e encaminhado ao plantão da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após a análise dos fatos, a prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que antecederam a agressão nem sobre o que teria motivado o ataque. Também não há detalhes sobre a apreensão da arma utilizada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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