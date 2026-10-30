Cinco linhas de ônibus de Campinas terão mudanças a partir da próxima terça-feira (3), com alterações de itinerário e horários de circulação. A principal novidade envolve a linha 383 (Leroy Merlin, via Planalto), que passará a utilizar novos trajetos na região central e no Jardim Planalto. Outras quatro linhas terão ajustes na programação dos dias úteis.

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As modificações foram anunciadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e, segundo a autarquia, buscam agilizar os deslocamentos e melhorar a regularidade das viagens. No caso da linha 383, as mudanças também vão alterar os locais de embarque e desembarque, exigindo atenção dos passageiros que utilizam os pontos atualmente atendidos.

Linha 383 terá mudanças no Centro e no Jardim Planalto

Na região central, a linha 383 deixará de circular pelas vias Barão de Itapura e Delfino Cintra. Os ônibus que chegam pelas ruas Benjamin Constant e Dr. Ricardo passarão a seguir pela Dr. Mascarenhas, Onze de Agosto, Dr. Campos Sales, Senador Saraiva, Dr. Moraes Salles, José Paulino e General Osório.