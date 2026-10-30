Cinco linhas de ônibus de Campinas terão mudanças a partir da próxima terça-feira (3), com alterações de itinerário e horários de circulação. A principal novidade envolve a linha 383 (Leroy Merlin, via Planalto), que passará a utilizar novos trajetos na região central e no Jardim Planalto. Outras quatro linhas terão ajustes na programação dos dias úteis.
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As modificações foram anunciadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e, segundo a autarquia, buscam agilizar os deslocamentos e melhorar a regularidade das viagens. No caso da linha 383, as mudanças também vão alterar os locais de embarque e desembarque, exigindo atenção dos passageiros que utilizam os pontos atualmente atendidos.
Linha 383 terá mudanças no Centro e no Jardim Planalto
Na região central, a linha 383 deixará de circular pelas vias Barão de Itapura e Delfino Cintra. Os ônibus que chegam pelas ruas Benjamin Constant e Dr. Ricardo passarão a seguir pela Dr. Mascarenhas, Onze de Agosto, Dr. Campos Sales, Senador Saraiva, Dr. Moraes Salles, José Paulino e General Osório.
Com o novo percurso, os passageiros poderão utilizar pontos na Dr. Mascarenhas, antes dos cruzamentos com a Barão de Parnaíba e a Onze de Agosto; na Onze de Agosto, após a Bernardino de Campos; e nas vias Senador Saraiva e José Paulino, na altura da Costa Aguiar. Nas ruas Senador Saraiva e Dr. Moraes Salles, os ônibus utilizarão as pistas internas.
Já no Jardim Planalto, os veículos passarão a circular diretamente pela avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado, nos dois sentidos. Haverá uma parada em cada direção, nas proximidades do cruzamento com a rua Dona Carolina Prado Penteado.
A mudança provocará a desativação do atendimento da linha 383 a cinco pontos por sentido nas ruas Dona Carolina Prado Penteado, José Ferreira de Camargo e Augusto Cézar de Andrade. Os usuários dessas paradas precisarão procurar os novos locais de embarque e desembarque.
A linha 383 funciona diariamente e liga a região da avenida Mackenzie ao Centro, passando pelo Terminal Shopping Iguatemi. Nos dias úteis, opera com oito ônibus e intervalos de aproximadamente 14 minutos nos horários de pico. Em setembro, registrou uma média de quase 1,8 mil passageiros por dia útil, segundo dados de passagens pelas catracas.
Outras quatro linhas terão novos horários
Além das alterações no itinerário da 383, a Emdec modificará a programação de quatro linhas municipais a partir de terça-feira (3). Os ajustes serão aplicados nos dias úteis e atingirão diferentes períodos de circulação.
As linhas contempladas são:
- 114 – Jardim Melina / Corredor Central: alteração nos horários do pico da tarde.
- 171 – Campinas Shopping / Shopping Dom Pedro: mudança nos horários do pico da manhã.
- 185 – Aeroporto de Viracopos: ajustes na programação de circulação.
- 188 – Jardim Fernanda / Viracopos: alteração nos horários do pico da manhã.
De acordo com a Emdec, as mudanças foram definidas após o acompanhamento operacional das linhas, com ajustes nos tempos necessários para completar os trajetos.
Como consultar os novos trajetos?
Para informar os passageiros, cartazes serão afixados nos ônibus das linhas afetadas. A partir da entrada em vigor das alterações, os novos itinerários da linha 383 também poderão ser consultados no portal oficial da Emdec.
Os usuários podem acessar o serviço Consulta Linha, disponível em https://portal.emdec.com.br/consultalinha, para conferir informações sobre os trajetos e a programação do transporte coletivo municipal.