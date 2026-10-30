Campinas encerrou a última semana com 29 bairros classificados como áreas de maior risco para a dengue, segundo o 43º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (29). O levantamento abrange seis regiões da cidade e reforça a necessidade de eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Apesar dos pontos de atenção identificados, Campinas não registrou nenhuma morte por dengue em 2026 até a data do levantamento. Entre 1º de janeiro e a última segunda-feira (26), o município contabilizou 4.188 casos confirmados. A Secretaria de Saúde mantém o monitoramento das áreas consideradas mais vulneráveis para direcionar as ações de prevenção e controle do mosquito.
Veja os 29 bairros com maior risco de dengue
A relação divulgada pela Prefeitura contempla bairros de diferentes regiões de Campinas. Confira:
- Região Leste (3 bairros): Bosque, Centro e Cambuí.
- Região Noroeste (6 bairros): Jardim Maracanã, Jardim Metonópolis, Parque Valença I, Parque Valença II, Jardim Lisa e Residencial Colina das Nascentes.
- Região Norte (2 bairros): Jardim Eulina e Jardim São Marcos.
- Região Sudoeste (6 bairros): Parque Universitário, Jardim Ouro Verde, Jardim Profilurb, Vila Aeroporto, DIC I e Jardim Cristina.
- Região Sul (5 bairros): Parque Oziel, Jardim Monte Cristo, Jardim do Lago Continuação, Jardim Campo Belo I e Jardim São João.
- Região Suleste (7 bairros): Jardim Baronesa, Jardim Proença, Jardim Guarani, Jardim Paranapanema, Jardim São Fernando, Ponte Preta e Jardim Amazonas.
Como os bairros são selecionados?
A classificação considera diferentes indicadores epidemiológicos e operacionais, como a incidência de casos, a identificação de novas áreas de transmissão, a concentração populacional e a necessidade de intensificar as visitas dos agentes de saúde. A dificuldade de acesso a determinados imóveis também influencia a definição dos locais que receberão atenção especial.
A ausência de um bairro na lista não significa que ele esteja livre do risco de dengue. As recomendações de prevenção continuam válidas para toda a cidade, inclusive para regiões que apareceram em alertas anteriores e para bairros menores localizados nas proximidades das áreas destacadas.
Mais de 1,4 milhão de ações preventivas
Entre janeiro e setembro deste ano, Campinas contabilizou 1.417.941 ações educativas e visitas a imóveis voltadas à prevenção da dengue e à eliminação de criadouros. No mesmo período, foram realizadas outras 53.382 inspeções em imóveis para aplicação de inseticida por nebulização costal, procedimento utilizado nas estratégias de combate ao mosquito.
O trabalho envolve agentes comunitários de saúde, equipes de controle ambiental e profissionais de uma empresa contratada pelo município. Além da fiscalização e das orientações aos moradores, as visitas permitem identificar situações que favorecem a reprodução do mosquito e reforçar medidas de prevenção nas residências.
O perigo pode estar dentro de casa
Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro das residências. Por isso, a participação dos moradores é considerada fundamental para impedir a proliferação do mosquito, especialmente em períodos de chuva e calor, quando o acúmulo de água favorece sua reprodução.
Entre as principais recomendações estão eliminar água parada em pneus, latas, recipientes e vasos de plantas, manter caixas-d'água devidamente vedadas e deixar fechados os vasos sanitários que não estão em uso. Os pratos de plantas devem ser retirados ou higienizados regularmente com água, sabão e bucha, enquanto a água dos vasos precisa ser trocada a cada dois dias.
A Secretaria de Saúde reforça que o enfrentamento da dengue depende de ações permanentes, mesmo nos bairros que não aparecem no alerta mais recente. A orientação é que os moradores reservem alguns minutos da semana para inspecionar quintais, jardins, calhas e outros locais onde a água possa ficar acumulada.