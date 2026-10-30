Campinas encerrou a última semana com 29 bairros classificados como áreas de maior risco para a dengue, segundo o 43º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (29). O levantamento abrange seis regiões da cidade e reforça a necessidade de eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

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Apesar dos pontos de atenção identificados, Campinas não registrou nenhuma morte por dengue em 2026 até a data do levantamento. Entre 1º de janeiro e a última segunda-feira (26), o município contabilizou 4.188 casos confirmados. A Secretaria de Saúde mantém o monitoramento das áreas consideradas mais vulneráveis para direcionar as ações de prevenção e controle do mosquito.

Veja os 29 bairros com maior risco de dengue

A relação divulgada pela Prefeitura contempla bairros de diferentes regiões de Campinas. Confira:

Região Leste (3 bairros): Bosque, Centro e Cambuí.

Bosque, Centro e Cambuí. Região Noroeste (6 bairros): Jardim Maracanã, Jardim Metonópolis, Parque Valença I, Parque Valença II, Jardim Lisa e Residencial Colina das Nascentes.

Jardim Maracanã, Jardim Metonópolis, Parque Valença I, Parque Valença II, Jardim Lisa e Residencial Colina das Nascentes. Região Norte (2 bairros): Jardim Eulina e Jardim São Marcos.

Jardim Eulina e Jardim São Marcos. Região Sudoeste (6 bairros): Parque Universitário, Jardim Ouro Verde, Jardim Profilurb, Vila Aeroporto, DIC I e Jardim Cristina.

Parque Universitário, Jardim Ouro Verde, Jardim Profilurb, Vila Aeroporto, DIC I e Jardim Cristina. Região Sul (5 bairros): Parque Oziel, Jardim Monte Cristo, Jardim do Lago Continuação, Jardim Campo Belo I e Jardim São João.

Parque Oziel, Jardim Monte Cristo, Jardim do Lago Continuação, Jardim Campo Belo I e Jardim São João. Região Suleste (7 bairros): Jardim Baronesa, Jardim Proença, Jardim Guarani, Jardim Paranapanema, Jardim São Fernando, Ponte Preta e Jardim Amazonas.

Como os bairros são selecionados?