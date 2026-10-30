A rua Dr. Salles Oliveira, em Campinas, terá um trecho totalmente interditado na próxima segunda-feira (2), feriado de Finados, para a realização de serviços na rede de gás natural. O bloqueio terá duração prevista de nove horas, das 8h às 17h, e também provocará mudanças no itinerário de quatro linhas do transporte coletivo.

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A interdição ocorrerá entre as ruas Maria Soares e Antônio Sarmento, onde equipes da Comgás executarão a ligação de um ramal da rede de distribuição. A operação de trânsito será coordenada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), que disponibilizará um agente de mobilidade urbana para orientar os motoristas durante os trabalhos.

Para evitar o trecho bloqueado, a Emdec recomenda que os condutores utilizem as avenidas João Jorge e General Carneiro como alternativas. A orientação é para que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização instalada na região.

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