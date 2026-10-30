Os moradores que utilizam o Centro de Saúde (CS) Jardim Aurélia, em Campinas, precisarão procurar outras unidades para se vacinar até a próxima terça-feira (3). A aplicação de imunizantes foi suspensa na tarde desta quinta-feira (29) devido a uma manutenção programada na rede elétrica da unidade.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é de que a Sala de Vacina volte a funcionar no final da manhã de terça-feira, após o retorno e a organização dos imunobiológicos utilizados na vacinação.

Durante a interrupção, as vacinas serão armazenadas no almoxarifado, para que os serviços na rede elétrica possam ser realizados sem comprometer as condições necessárias de conservação dos produtos.