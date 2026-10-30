30 de outubro de 2026
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ATENÇÃO À SAÚDE

Centro de Saúde de Campinas suspende vacinação

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Unidade do Jardim Aurélia interrompe aplicação de vacinas por causa de manutenção elétrica; atendimento deve voltar em 3 de novembro.
Unidade do Jardim Aurélia interrompe aplicação de vacinas por causa de manutenção elétrica; atendimento deve voltar em 3 de novembro.

Os moradores que utilizam o Centro de Saúde (CS) Jardim Aurélia, em Campinas, precisarão procurar outras unidades para se vacinar até a próxima terça-feira (3). A aplicação de imunizantes foi suspensa na tarde desta quinta-feira (29) devido a uma manutenção programada na rede elétrica da unidade.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é de que a Sala de Vacina volte a funcionar no final da manhã de terça-feira, após o retorno e a organização dos imunobiológicos utilizados na vacinação.

Durante a interrupção, as vacinas serão armazenadas no almoxarifado, para que os serviços na rede elétrica possam ser realizados sem comprometer as condições necessárias de conservação dos produtos.

A Prefeitura orienta os pacientes que precisam atualizar a carteira de vacinação ou receber alguma dose prevista no calendário de imunização a procurar outros Centros de Saúde de Campinas, que continuarão oferecendo o serviço normalmente, conforme a disponibilidade de cada unidade.

Antes de sair de casa, os moradores podem consultar a disponibilidade dos imunizantes pelo sistema municipal, no endereço remedios.campinas.sp.gov.br.

A Secretaria de Saúde informou que a manutenção elétrica faz parte das ações de melhoria da infraestrutura e da qualidade do atendimento prestado à população.

Não foi anunciada a suspensão dos demais serviços do Centro de Saúde Jardim Aurélia, sendo a interrupção informada especificamente para a aplicação de vacinas.

Serviço

  • Unidade: Centro de Saúde Jardim Aurélia, Campinas
  • Suspensão da vacinação: da tarde de quinta-feira (29) até o início da manhã de terça-feira (3)
  • Previsão de retomada: final da manhã de 3 de novembro
  • Motivo: manutenção da rede elétrica
  • Alternativa: procurar outros Centros de Saúde de Campinas
  • Consulta de vacinas: https://remedios.campinas.sp.gov.br

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