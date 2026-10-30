Os moradores que utilizam o Centro de Saúde (CS) Jardim Aurélia, em Campinas, precisarão procurar outras unidades para se vacinar até a próxima terça-feira (3). A aplicação de imunizantes foi suspensa na tarde desta quinta-feira (29) devido a uma manutenção programada na rede elétrica da unidade.
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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é de que a Sala de Vacina volte a funcionar no final da manhã de terça-feira, após o retorno e a organização dos imunobiológicos utilizados na vacinação.
Durante a interrupção, as vacinas serão armazenadas no almoxarifado, para que os serviços na rede elétrica possam ser realizados sem comprometer as condições necessárias de conservação dos produtos.
A Prefeitura orienta os pacientes que precisam atualizar a carteira de vacinação ou receber alguma dose prevista no calendário de imunização a procurar outros Centros de Saúde de Campinas, que continuarão oferecendo o serviço normalmente, conforme a disponibilidade de cada unidade.
Antes de sair de casa, os moradores podem consultar a disponibilidade dos imunizantes pelo sistema municipal, no endereço remedios.campinas.sp.gov.br.
A Secretaria de Saúde informou que a manutenção elétrica faz parte das ações de melhoria da infraestrutura e da qualidade do atendimento prestado à população.
Não foi anunciada a suspensão dos demais serviços do Centro de Saúde Jardim Aurélia, sendo a interrupção informada especificamente para a aplicação de vacinas.
Serviço
- Unidade: Centro de Saúde Jardim Aurélia, Campinas
- Suspensão da vacinação: da tarde de quinta-feira (29) até o início da manhã de terça-feira (3)
- Previsão de retomada: final da manhã de 3 de novembro
- Motivo: manutenção da rede elétrica
- Alternativa: procurar outros Centros de Saúde de Campinas
- Consulta de vacinas: https://remedios.campinas.sp.gov.br