Uma denúncia sobre a venda e o armazenamento de drogas em um estabelecimento comercial terminou com a prisão de um homem nesta quinta-feira (29), em Indaiatuba. A ação foi realizada por policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (47º BPM/I), no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima, e resultou na apreensão de quatro tijolos de maconha, duas porções de ecstasy e cocaína.

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Os policiais realizavam patrulhamento tático quando receberam informações, por meio do Disque-Denúncia, sobre a possível comercialização de entorpecentes em um comércio do bairro. A equipe foi até o endereço indicado e encontrou um homem com características semelhantes às repassadas na denúncia.

Durante a abordagem, os militares localizaram uma porção de cocaína com o suspeito. Segundo a Polícia Militar, ao ser questionado, ele admitiu que comercializava drogas e informou que havia mais entorpecentes guardados no estabelecimento.

Drogas e materiais foram apreendidos