Uma denúncia sobre a venda e o armazenamento de drogas em um estabelecimento comercial terminou com a prisão de um homem nesta quinta-feira (29), em Indaiatuba. A ação foi realizada por policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (47º BPM/I), no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima, e resultou na apreensão de quatro tijolos de maconha, duas porções de ecstasy e cocaína.
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Os policiais realizavam patrulhamento tático quando receberam informações, por meio do Disque-Denúncia, sobre a possível comercialização de entorpecentes em um comércio do bairro. A equipe foi até o endereço indicado e encontrou um homem com características semelhantes às repassadas na denúncia.
Durante a abordagem, os militares localizaram uma porção de cocaína com o suspeito. Segundo a Polícia Militar, ao ser questionado, ele admitiu que comercializava drogas e informou que havia mais entorpecentes guardados no estabelecimento.
Drogas e materiais foram apreendidos
Com as informações obtidas durante a abordagem, os policiais fizeram uma vistoria no imóvel e encontraram quatro tijolos de maconha e duas porções de ecstasy, além de uma balança de precisão, um martelete e uma faca.
A equipe também apreendeu dinheiro e um aparelho celular, que foram encaminhados com os demais materiais para apresentação à Polícia Civil. A quantidade de dinheiro e o peso total das drogas não foram informados.
O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi levado à Delegacia Central de Indaiatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Militar destacou que a operação teve início a partir de informações fornecidas pela população e reforçou a importância das denúncias para identificar pontos de comercialização de entorpecentes.