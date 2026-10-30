Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos após perderem o controle de uma motocicleta roubada e caírem durante uma tentativa de fuga da Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (29), no Jardim Chapadão, em Campinas. O veículo, uma Honda CG azul, havia sido levado por dois assaltantes no início da noite e acabou recuperado pelos policiais.
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A ocorrência foi atendida por equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (47º BPM/I), que receberam informações sobre a possível localização da motocicleta. Com os dados repassados, os agentes intensificaram o patrulhamento na região até encontrarem o veículo.
Ao perceberem a aproximação policial, os ocupantes tentaram escapar. Durante o acompanhamento, o condutor perdeu o controle da motocicleta, provocando a queda dos dois adolescentes, que foram detidos na sequência.
Vítima reconheceu os adolescentes
Após a abordagem, os dois jovens foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde a vítima do roubo compareceu e reconheceu ambos como os responsáveis pelo crime, segundo a Polícia Militar.
Diante do reconhecimento e das informações apresentadas pela equipe policial, o delegado de plantão confirmou a apreensão dos adolescentes, que permaneceram à disposição da Justiça.
A motocicleta foi recuperada. A Polícia Militar não informou se os adolescentes sofreram ferimentos na queda, nem divulgou detalhes sobre as circunstâncias do roubo.