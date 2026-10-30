A pista externa da Avenida Anchieta, entre as ruas Guilherme da Silva e Major Solon, em Campinas, será totalmente bloqueada nesta sexta-feira (30). A interdição, realizada pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), é necessária para a manutenção de um emissário de esgoto sob responsabilidade da Sanasa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio está previsto para começar às 8h30, com término estimado às 16h. Para organizar o trânsito, será montado um pré-bloqueio na Avenida Anchieta, na altura da Rua 14 de Dezembro.

Os motoristas serão desviados pela Rua João Francisco de Andrade e retornarão pela Rua Guilherme da Silva para acessar a pista interna da avenida. Um agente de mobilidade urbana vai monitorar e orientar os condutores no local.