A PM (Polícia Militar) prendeu um homem de 33 anos por violência doméstica. Ele ameaçou os próprios pais após ter um pedido de dinheiro para comprar drogas negado. Os agentes foram acionados para atender uma ocorrência na Rua do Guaxo, no Jardim Boa Esperança, em Hortolândia.

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Segundo relatos de familiares, o homem ameaçou de morte o próprio pai após ter o pedido de dinheiro negado. Ainda de acordo com os relatos, o suspeito também ameaçou os pais com uma faca dentro da residência.

Durante a intervenção, o homem resistiu à abordagem e precisou ser contido pelos policiais. Na busca pessoal, foram encontradas duas facas na cintura do suspeito, que foram apreendidas.