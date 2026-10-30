30 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sexta terá neblina, calor e risco de temporais na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Sexta-feira terá neblina pela manhã, tempo abafado e possibilidade de temporais isolados na RMC.
Sexta-feira terá neblina pela manhã, tempo abafado e possibilidade de temporais isolados na RMC.

A sexta-feira (30) começou com neblina na RMC (Região Metropolitana de Campinas), sobretudo em áreas com vegetação e nas rodovias. A condição deve se dissipar ao longo da manhã.

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Durante o dia, o céu fica parcialmente nublado, com períodos de céu encoberto. Segundo a previsão, podem ocorrer temporais isolados, com possibilidade de chuva intensa de forma pontual, raios e rajadas de vento, embora o volume estimado não seja elevado.

As temperaturas variam entre 18°C e 27°C, com sensação de tempo abafado. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

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