Um caminhoneiro mantido refém por criminosos foi libertado pela Polícia Militar Rodoviária durante uma operação que impediu o roubo de uma carga de vergalhões de ferro avaliada em mais de R$ 152 mil. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (29), em Itatiba, na região de Campinas. Três suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata e não foram localizados.
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A ação começou durante um patrulhamento do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) pela Rodovia Dom Pedro I (SP-065). Na altura do km 103, os policiais perceberam que um caminhão Volvo FH 540 circulava com o vidro do lado do passageiro estilhaçado. A situação chamou a atenção da equipe, que tentou abordar o veículo.
Em vez de parar, o caminhão continuou em movimento, dando início a um acompanhamento policial. A perseguição terminou na Rodovia Luciano Consoline (SP-063), na altura do km 23,5, no bairro Fumachi, em Itatiba.
Suspeitos saltaram do caminhão em movimento
Segundo a Polícia Militar, três homens abandonaram o caminhão ainda em movimento e correram em direção a uma área de mata. Apesar das buscas, nenhum deles foi encontrado.
Ao vistoriarem a cabine, os policiais descobriram que o motorista estava amarrado e sendo mantido refém. Ele foi libertado pela equipe e, conforme a corporação, não apresentava ferimentos.
O caminhoneiro contou que havia sido surpreendido pelos criminosos enquanto descansava dentro do veículo, em um posto de combustíveis localizado no km 105 da pista sul da Rodovia Dom Pedro I.
Após renderem a vítima, os assaltantes assumiram o controle do caminhão e seguiram pela rodovia, até serem identificados pelos policiais.
Carga de vergalhões foi recuperada
O veículo transportava vergalhões de ferro avaliados em R$ 152.607. Tanto o caminhão quanto a carga foram recuperados durante a operação.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que deverá investigar a tentativa de roubo e trabalhar na identificação dos três suspeitos.
Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso.