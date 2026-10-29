Um caminhoneiro mantido refém por criminosos foi libertado pela Polícia Militar Rodoviária durante uma operação que impediu o roubo de uma carga de vergalhões de ferro avaliada em mais de R$ 152 mil. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (29), em Itatiba, na região de Campinas. Três suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata e não foram localizados.

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A ação começou durante um patrulhamento do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) pela Rodovia Dom Pedro I (SP-065). Na altura do km 103, os policiais perceberam que um caminhão Volvo FH 540 circulava com o vidro do lado do passageiro estilhaçado. A situação chamou a atenção da equipe, que tentou abordar o veículo.

Em vez de parar, o caminhão continuou em movimento, dando início a um acompanhamento policial. A perseguição terminou na Rodovia Luciano Consoline (SP-063), na altura do km 23,5, no bairro Fumachi, em Itatiba.

Suspeitos saltaram do caminhão em movimento