A Prefeitura de Amparo criou uma força-tarefa para intensificar o combate à febre maculosa, com interdição de estabelecimentos, monitoramento de áreas de risco e capacitação de profissionais de saúde. As medidas são coordenadas pelo recém-instituído Centro de Operações de Emergência (COE) e incluem ações na região da Chácara São João, identificada como possível local de transmissão da doença.
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Entre as primeiras providências está a interdição de dois estabelecimentos: um pesqueiro que também funciona como casa de shows e um bar. Os locais ficam na mesma região apontada durante a investigação epidemiológica e são tratados pelas autoridades sanitárias como possíveis pontos de contaminação. A Prefeitura determinou a adoção de medidas preventivas, como instalação de placas de alerta, roçagem da vegetação e isolamento de áreas para restringir a circulação de pessoas e animais.
O trabalho também alcançará espaços públicos da Chácara São João. Equipes municipais deverão realizar intervenções para reduzir a exposição da população aos carrapatos, incluindo delimitação de áreas de risco e instalação de barreiras para dificultar a passagem de capivaras, animais que podem hospedar o carrapato-estrela, vetor da febre maculosa.
Estado fará coleta de carrapatos em novembro
Uma das principais etapas da força-tarefa está prevista para ocorrer entre 3 e 6 de novembro, quando técnicos da Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado de São Paulo estarão em Amparo para realizar uma pesquisa acarológica.
O procedimento consiste na captura de carrapatos por meio de armadilhas e posterior análise em laboratório, com o objetivo de investigar a presença de agentes infecciosos e subsidiar novas medidas de controle.
Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Obras e a Vigilância em Saúde realizarão vistorias periódicas para acompanhar as providências adotadas nos locais identificados como de risco.
A administração também determinou, em caráter emergencial, a instalação de placas de advertência nas áreas mapeadas, orientando moradores e visitantes sobre os cuidados necessários.
Profissionais de saúde terão capacitação
Outra frente da operação será o reforço da rede de atendimento. A Secretaria de Saúde informou que todas as unidades públicas e privadas foram alertadas sobre a necessidade de identificar rapidamente pacientes com sintomas compatíveis com febre maculosa.
A preocupação é que os sinais iniciais da doença, como febre, dor de cabeça e dores musculares, possam ser confundidos com os de outras infecções, especialmente a dengue.
No início de novembro, a Prefeitura promoverá encontros de capacitação com profissionais dos serviços de pronto-atendimento e das equipes de Saúde da Família. O objetivo é atualizar os protocolos de atendimento e reforçar a investigação do histórico de exposição dos pacientes a carrapatos.
A rede municipal também informou que possui estoque de doxiciclina, antibiótico utilizado no tratamento da doença. Os procedimentos de notificação obrigatória de casos suspeitos serão reforçados.
Escolas e canais oficiais terão campanha de prevenção
A força-tarefa inclui uma campanha de comunicação para ampliar o conhecimento da população sobre os riscos da febre maculosa.
As orientações serão divulgadas em rádios, televisão, redes sociais, site oficial da Prefeitura e carros de som. A Secretaria de Educação também desenvolverá atividades preventivas nas escolas municipais, enquanto a Secretaria de Cultura participará das ações de mobilização.
A médio prazo, o município pretende instituir um grupo de estudos responsável pelo acompanhamento permanente da situação epidemiológica e pela avaliação das medidas adotadas.
Atenção aos sintomas
A Prefeitura orienta que a população respeite a sinalização e não entre em áreas interditadas ou identificadas como de risco.
Quem apresentar febre, dor de cabeça ou manchas avermelhadas após frequentar áreas de mata, margens de rios e lagoas deve procurar atendimento médico imediatamente, informando sobre o possível contato com carrapatos.
A identificação precoce da doença e o início rápido do tratamento são fundamentais para evitar complicações graves.