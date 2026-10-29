A Prefeitura de Amparo criou uma força-tarefa para intensificar o combate à febre maculosa, com interdição de estabelecimentos, monitoramento de áreas de risco e capacitação de profissionais de saúde. As medidas são coordenadas pelo recém-instituído Centro de Operações de Emergência (COE) e incluem ações na região da Chácara São João, identificada como possível local de transmissão da doença.

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Entre as primeiras providências está a interdição de dois estabelecimentos: um pesqueiro que também funciona como casa de shows e um bar. Os locais ficam na mesma região apontada durante a investigação epidemiológica e são tratados pelas autoridades sanitárias como possíveis pontos de contaminação. A Prefeitura determinou a adoção de medidas preventivas, como instalação de placas de alerta, roçagem da vegetação e isolamento de áreas para restringir a circulação de pessoas e animais.

O trabalho também alcançará espaços públicos da Chácara São João. Equipes municipais deverão realizar intervenções para reduzir a exposição da população aos carrapatos, incluindo delimitação de áreas de risco e instalação de barreiras para dificultar a passagem de capivaras, animais que podem hospedar o carrapato-estrela, vetor da febre maculosa.

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